Сергей Бачурский

Биография

В ГИТИС поступил сразу после школы. Диплом актера получил в 1977-м, но сниматься в кино начал годом раньше. Первая роль Бачурского – юнкер в ленте В. Басова «Дни Турбиных». В комедии В. Грамматикова «Усатый нянь» актер с успехом исполнил роль Пончика – друга главного героя. Активно работая в кинематографе до середины 80-х, артист создал несколько запоминающихся образов. Это и Слава из Пушкино в картине «Школьный вальс», и шофер Алексей в остросюжетной ленте «Гонка с преследованием», и Гавря в драме «Ищи ветра», и Генка в комедийной мелодраме «Суета сует». Дальнейшая судьба артиста складывается неровно. Его карьера прерывается, но тяга к искусству побеждает. В середине 2000-х актер возобновляет участие в съемках. В сериалах Бачурский играет небольшие эпизоды, исполняет второстепенные роли – по-прежнему талантливо и ярко. В криминальной драме «Мосгаз» он играет дачника Аркадия Гусева, и роль получает множество положительных отзывов. Его директор дома моделей в сериале «Красная королева» достоверен во всех проявлениях своего характера. Одна из недавних ролей сыграна актером в сериале 2020 года «Корни».