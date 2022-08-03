Утомленные солнцем 2: Цитадель
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Утомленные солнцем 2: Цитадель

Утомленные солнцем 2: Цитадель (фильм, 2011) смотреть онлайн

9.12011, Утомленные солнцем 2: Цитадель
Драма, Военный150 мин18+
Фильм в подписке «viju+»

О фильме

Своей искалеченной судьбой заплатил комдив Котов за восстановление доброго имени. Он возвращается в дом, воспоминания о котором давали ему силы все эти страшные годы. Все изменилось, его хрупкий мир рухнул. Котову снова придется сражаться. За свою честь, за свою любовь, за свою Цитадель…

Страна
Россия
Жанр
Военный, Драма
Качество
SD
Время
150 мин / 02:30

Рейтинг

3.6 КиноПоиск
4.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Утомленные солнцем 2: Цитадель»