Утомленные солнцем 2: Цитадель (фильм, 2011) смотреть онлайн
9.12011, Утомленные солнцем 2: Цитадель
Драма, Военный150 мин18+
Фильм в подписке «viju+»
О фильме
Своей искалеченной судьбой заплатил комдив Котов за восстановление доброго имени. Он возвращается в дом, воспоминания о котором давали ему силы все эти страшные годы. Все изменилось, его хрупкий мир рухнул. Котову снова придется сражаться. За свою честь, за свою любовь, за свою Цитадель…
Рейтинг
3.6 КиноПоиск
4.1 IMDb
- Режиссёр
Никита
Михалков
- Актёр
Никита
Михалков
- Актёр
Олег
Меньшиков
- Актриса
Надежда
Михалкова
- Актриса
Виктория
Толстоганова
- Актёр
Владимир
Ильин
- Актёр
Сергей
Маковецкий
- Актёр
Андрей
Мерзликин
- Актёр
Артур
Смольянинов (18+, иноагент)
- МСАктёр
Максим
Суханов
- Актёр
Сергей
Бачурский
- Сценарист
Никита
Михалков
- АНСценарист
Александр
Новотоцкий
- ВМСценарист
Владимир
Моисеенко
- Сценарист
Глеб
Панфилов
- Продюсер
Никита
Михалков
- АБПродюсер
Алексей
Балашов
- СГПродюсер
Сергей
Гуревич
- ТТХудожница
Татьяна
Ткаченко
- КГХудожник
Константин
Грязев
- ССХудожник
Сергей
Стручев
- МЮХудожница
Мария
Юреско
- МЛХудожница
Марфа
Ломакина
- РЗХудожница
Раиса
Заслав
- АБХудожник
Алексей
Бухнин
- ВООператор
Владислав
Опельянц
- ЭАКомпозитор
Эдуард
Артемьев