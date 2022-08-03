Своей искалеченной судьбой заплатил комдив Котов за восстановление доброго имени. Он возвращается в дом, воспоминания о котором давали ему силы все эти страшные годы. Все изменилось, его хрупкий мир рухнул. Котову снова придется сражаться. За свою честь, за свою любовь, за свою Цитадель…

