WinkСергей Стручев
Сергей Стручев
- Карьера
- Художник
- Дата рождения
- 27 июня 1960 г. (65 лет)
Фильмография
Художник
- 9.1
Рослый2025
- 8.4
Блиндаж2024, 113 мин
- 8.9
По зову сердца2024
- 9.2
1941. Крылья над Берлином2022, 100 минБесплатно
- 8.2
Учености плоды2021
- 8.7
Учености плоды2021, 160 мин
- 9.8
Движение вверх2017, 128 минБесплатно
- 9.6
Экипаж2016, 131 минБесплатно
- 9.7
Легенда № 172012, 128 минБесплатно
- 9.1
Утомленные солнцем 2: Цитадель2011, 150 мин
- 8.9
Утомленные солнцем 2: Предстояние2010, 173 мин
- 9.3
Статский советник2005, 129 мин
- 9.5
Сибирский цирюльник1998, 172 мин