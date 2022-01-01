Фильм 1941. Крылья над Берлином (2022)

1941. Крылья над Берлином
Военный100 мин12+

О фильме

В начале Великой Отечественной войны, когда силы Третьего рейха подбирались к Москве, Семен Жаворонков, начальник ВВС Военно-морского флота, задумал смелую и на первый взгляд практически невозможную операцию – отправить 15 бомбардировщиков, не предназначенных для столь дальних и сложных перелетов, в атаку на столицу Германии.

Страна
Россия
Жанр
Военный
Качество
Full HD
Время
100 мин / 01:40

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «1941. Крылья над Берлином»