Фильм 1941. Крылья над Берлином (2022)
9.22022, 1941. Крылья над Берлином
Военный100 мин12+
О фильме
В начале Великой Отечественной войны, когда силы Третьего рейха подбирались к Москве, Семен Жаворонков, начальник ВВС Военно-морского флота, задумал смелую и на первый взгляд практически невозможную операцию – отправить 15 бомбардировщиков, не предназначенных для столь дальних и сложных перелетов, в атаку на столицу Германии.
Рейтинг
7.5 КиноПоиск
5.6 IMDb
- Режиссёр
Константин
Буслов
- Актёр
Сергей
Пускепалис
- МБАктёр
Максим
Битюков
- ГМАктёр
Гела
Месхи
- Актёр
Александр
Метёлкин
- ЛМАктриса
Леонела
Мантурова
- Актёр
Сергей
Гилев
- ЕААктёр
Евгений
Антропов
- Актёр
Николай
Козак
- Актёр
Владимир
Тяптушкин
- СБАктёр
Степан
Белозеров
- АУСценарист
Анатолий
Усов
- Сценарист
Константин
Буслов
- Продюсер
Константин
Буслов
- ССХудожник
Сергей
Стручев
- МСМонтажёр
Маргарита
Смирнова
- ККОператор
Кирилл
Клепалов
- СШКомпозитор
Сергей
Штерн