Фильм 1941. Крылья над Берлином (2022)

В начале Великой Отечественной войны, когда силы Третьего рейха подбирались к Москве, Семен Жаворонков, начальник ВВС Военно-морского флота, задумал смелую и на первый взгляд практически невозможную операцию – отправить 15 бомбардировщиков, не предназначенных для столь дальних и сложных перелетов, в атаку на столицу Германии.



