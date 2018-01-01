Wink
Фильмы
1941. Крылья над Берлином
Актёры и съёмочная группа фильма «1941. Крылья над Берлином»

Актёры и съёмочная группа фильма «1941. Крылья над Берлином»

Режиссёры

Константин Буслов

Режиссёр

Актёры

Сергей Пускепалис

АктёрСемен Жаворонков
Максим Битюков

АктёрЕвгений Преображенский
Гела Месхи

АктёрКоккинаки
Александр Метёлкин

АктёрЧеремис
Леонела Мантурова

АктрисаЭмма
Сергей Гилев

АктёрВыдрин
Евгений Антропов

АктёрКачанов
Николай Козак

АктёрОганезов
Владимир Тяптушкин

АктёрРыжий
Степан Белозеров

АктёрМурашов

Сценаристы

Анатолий Усов

Сценарист
Константин Буслов

Сценарист

Продюсеры

Константин Буслов

Продюсер

Художники

Сергей Стручев

Художник

Монтажёры

Маргарита Смирнова

Монтажёр

Операторы

Кирилл Клепалов

Оператор

Композиторы

Сергей Штерн

Sergei Stern
Композитор