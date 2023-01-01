Биография

Маргарита Смирнова – монтажер телесериалов и художественного кино российского производства. Фильмы имели успех не только у отечественного зрителя, но и у кинолюбов ближнего и дальнего зарубежья. После получение школьного образования будущая кинодеятельница решила выбрать профессию, наиболее соответствующую особенностям ее характера – упорству, настойчивости и скрупулезности. Совокупность этих качеств и любви к киноискусству позволили ей окончательно определиться с выбором, и она сделала ставку на профессию монтажера кино. После окончания вуза поступила на работу в киностудию. Первой должностью Смирновой стала работа помощника режиссера. Постепенно к мнению талантливого молодого специалиста начали прислушиваться и более именитые коллеги. Авторский подход и художественное чутье всегда позволяли девушке создать особенно гармоничную картину. Среди самых известных фильмов Маргариты Смирновой особого внимания заслужили картины «Знаменитости на Тюдор-Стрит», «Не упусти киллера», «Расставаясь с Москвой», «Реальная сказка» и т. д., а также телесериалы «Бригада», «Звездочет», «Три мушкетера», «Тихий Дон» и многие другие.