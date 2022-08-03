7.32019, Печень или история одного стартапа
Комедия, Криминал86 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»
Печень или история одного стартапа (фильм, 2019) смотреть онлайн
О фильме
1990-е. Три друга Вова, Мамед и Лeха учатся в школе и мечтают, как и все в России в это время, открыть собственный бизнес. Но для начала нужны деньги. Всe, вроде бы, складывалось хорошо, но их не допустили до выпускных экзаменов. Его величество случай в образе районного полукриминального авторитета Костика приходит на помощь начинающим предпринимателям. У Костика сгнила печень - нужна новая. Юные бизнесмены достают вожделенный орган, но только с ним, с этим органом, не все так просто.
Рейтинг
6.1 КиноПоиск
- ИСРежиссёр
Иван
Снежкин
- Актёр
Даниил
Вахрушев
- ЕЕАктёр
Евгений
Егоров
- МААктёр
Мурад
Ахмедов
- Актёр
Сергей
Маковецкий
- Актриса
Евгения
Добровольская
- Актёр
Александр
Обласов
- Актёр
Валерий
Кухарешин
- СПАктриса
Светлана
Письмиченко
- КМАктёр
Константин
Мурзенко
- ВСАктёр
Валерий
Скляров
- ИССценарист
Иван
Снежкин
- СГСценарист
Сергей
Грачев
- ВМПродюсер
Владимир
Малышев
- Продюсер
Федор
Попов
- МЧПродюсер
Михаил
Чечельницкий
- ВЛПродюсер
Виктория
Лещенко
- АПХудожница
Анастасия
Поташкина
- МСМонтажёр
Маргарита
Смирнова
- ОЛОператор
Олег
Лукичёв
- ДПКомпозитор
Денис
Пекарев