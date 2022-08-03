Печень или история одного стартапа (фильм, 2019) смотреть онлайн

1990-е. Три друга Вова, Мамед и Лeха учатся в школе и мечтают, как и все в России в это время, открыть собственный бизнес. Но для начала нужны деньги. Всe, вроде бы, складывалось хорошо, но их не допустили до выпускных экзаменов. Его величество случай в образе районного полукриминального авторитета Костика приходит на помощь начинающим предпринимателям. У Костика сгнила печень - нужна новая. Юные бизнесмены достают вожделенный орган, но только с ним, с этим органом, не все так просто.

