Печень или история одного стартапа
Wink
Фильмы
Печень или история одного стартапа
7.32019, Печень или история одного стартапа
Комедия, Криминал86 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»

Печень или история одного стартапа (фильм, 2019) смотреть онлайн

О фильме

1990-е. Три друга Вова, Мамед и Лeха учатся в школе и мечтают, как и все в России в это время, открыть собственный бизнес. Но для начала нужны деньги. Всe, вроде бы, складывалось хорошо, но их не допустили до выпускных экзаменов. Его величество случай в образе районного полукриминального авторитета Костика приходит на помощь начинающим предпринимателям. У Костика сгнила печень - нужна новая. Юные бизнесмены достают вожделенный орган, но только с ним, с этим органом, не все так просто.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Криминал, Драма
Качество
Full HD, SD
Время
86 мин / 01:26

Рейтинг

6.1 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа фильма «Печень или история одного стартапа»