Биография

Константин Мурзенко – российский актер кино, сценарист и режиссер. Родился в городе Ленинграде 25 ноября 1969 года. Прежде чем стать актером, Мурзенко сменил множество профессий. После школы поступил в медучилище, в дальнейшем пробовал себя в качестве фельдшера, радиоведущего, журналиста. Первая же роль Константина Мурзенко в кино принесла ему известность – дебютировал актер в культовой ленте «Брат – 2» в 2000 году. После этого получил востребованность у режиссеров и стал достаточно часто появляться на экране. Всего в послужном списке актера несколько десятков проектов. Свою личную жизнь Мурзенко предпочитает не афишировать, известно только, что он давно женат. Вскоре после своей первой роли в кино появился в картине «Небо. Самолет. Девушка». Через два года вновь посотрудничал с Ренатой Литвиновой, снявшись в спродюсированном ею фильме «Богиня: как я полюбила». Кроме того, появился в таких известных проектах, как «Убойная сила», «Самоубийцы», «Горько! – 2», «Реальные пацаны», «Мажор – 3». Помимо своей актерской карьеры, известен также как режиссер и сценарист. Сняты по сценариям Константина Мурзенко фильмы «Упырь», «Мама, не горюй», «Апрель», «Антикиллер Д.К.». Является режиссером нескольких лент, самые заметные из которых – «Сплит» и «Тяжелый случай». На данный момент продолжает активно сниматься в кино.