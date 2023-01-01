Хороший человек
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Хороший человек

Хороший человек (сериал, 2020) смотреть онлайн

8.42020, Хороший человек 1 сезон
Драмы, Триллеры18+
Серия в подписке «START»

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Сериал Константина Богомолова по мотивам истории «ангарского маньяка». В тихий провинциальный город Вознесенск приезжает следовательница из Москвы Евгения Ключевская. Сюда еe командировало руководство, чтобы развеять слухи о появлении серийного убийцы и успокоить общественность. Москвичку ожидают холодный прием и мрачные тайны тихого городка.

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Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Хороший человек»

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