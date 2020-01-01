Хороший человек (сериал, 2020) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

Сюжет

Сериал Константина Богомолова по мотивам истории «ангарского маньяка». В тихий провинциальный город Вознесенск приезжает следовательница из Москвы Евгения Ключевская. Сюда еe командировало руководство, чтобы развеять слухи о появлении серийного убийцы и успокоить общественность. Москвичку ожидают холодный прием и мрачн�ые тайны тихого городка.



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