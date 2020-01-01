Хороший человек (сериал, 2020) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

Сериал Константина Богомолова по мотивам истории «ангарского маньяка». В тихий провинциальный город Вознесенск приезжает следовательница из Москвы Евгения Ключевская. Сюда еe командировало руководство, чтобы развеять слухи о появлении серийного убийцы и успокоить общественность. Москвичку ожидают холодный прием и мрачные тайны тихого городка.

