Биография

Константин Богомолов — российский режиссер, актер, сценарист и писатель. Лауреат театральной премии «Чайка». Родился 23 июля 1975 года. Константин закончил филологический факультет МГУ, а также курс режиссера Андрея Гончарова в ГИТИСе. Будущий кинодеятель печатался в литературном журнале «Мы», поэтическом сборнике «Семнадцатое Эхо», альманахе «Вавилон». С июня 2019 года он работает художественным руководителем Московского драматического театра на Малой Бронной. Кинокарьера Константина Богомолова началась в возрасте семи лет в фильме «Гобсек». После этого он появился на экранах только в 2019 году в многосерийной картине «Содержанки». Также актера можно увидеть в новом проекте «Шерлок в России». Одну из главных ролей Константин Богомолов исполнил в сериале «Псих», где он играет модного психотерапевта на грани нервного срыва.