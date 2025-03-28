Кеша должен умереть (сериал, 2023) смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+65 мин
Кеша должен умереть
Сезон 1 Серия 1
- 18+49 мин
Кеша должен умереть
Сезон 1 Серия 2
- 18+46 мин
Кеша должен умереть
Сезон 1 Серия 3
- 18+47 мин
Кеша должен умереть
Сезон 1 Серия 4
- 18+48 мин
Кеша должен умереть
Сезон 1 Серия 5
- 18+46 мин
Кеша должен умереть
Сезон 1 Серия 6
- 18+4марта
Кеша должен умереть
Сезон 1 Серия 7
О сериале
Брошенные жены известного архитектора, с которыми он не переставал общаться и спать, узнают о его изменах. Драмеди «Кеша должен умереть» — сериал, в котором режиссер Константин Богомолов сам исполнил центральную роль.
Архитектор Иннокентий всегда был популярен у женщин: он женат уже в третий раз, но продолжает поддерживать связь с бывшими супругами. Когда его старый друг неожиданно умирает от инфаркта во время ужина, Иннокентий понимает, что его отношения с нынешней женой Варей изжили себя. Вскоре после этого он встречает молодую инструкторшу по плаванию Аллу и решает, что нашел истинную любовь. После этого Варя решает поговорить с бывшими своего мужа, и все трое узнают о его похождениях. Тут и рождается идея, как раз и навсегда разобраться с их сложным любовным многоугольником: обманутые женщины решают убить Иннокентия.
Смогут ли героини исполнить этот план, расскажет сериал «Кеша должен умереть» (2023). Смотреть его можно в онлайн-кинотеатре Wink.
Рейтинг
- Режиссёр
Константин
Богомолов
- Актёр
Марк-Малик
Мурашкин
- Актёр
Константин
Богомолов
- Актриса
Александра
Ребенок
- Актёр
Алексей
Онежен
- Актриса
Василиса
Перелыгина
- Актриса
Ольга
Лапшина
- Актриса
Юлия
Снигирь
- Актриса
Юлия
Александрова
- Актёр
Леон
Автаев
- АКСценарист
Анна
Козлова
- АБПродюсер
Анастасия
Бирюкова
- Продюсер
Валерий
Тодоровский
- Продюсер
Игорь
Мишин
- МФПродюсер
Максим
Филатов
- ПЛХудожница
Полина
Лосева
- ВГХудожник
Владимир
Гудилин
- ОГМонтажёр
Ольга
Гриншпун
- Композитор
Денис
Транский