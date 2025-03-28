Кеша должен умереть (сериал, 2023) смотреть онлайн

Брошенные жены известного архитектора, с которыми он не переставал общаться и спать, узнают о его изменах. Драмеди «Кеша должен умереть» — сериал, в котором режиссер Константин Богомолов сам исполнил центральную роль.



Архитектор Иннокентий всегда был популярен у женщин: он женат уже в третий раз, но продолжает поддерживать связь с бывшими супругами. Когда его старый друг неожиданно умирает от инфаркта во время ужина, Иннокентий понимает, что его отношения с нынешней женой Варей изжили себя. Вскоре после этого он встречает молодую инструкторшу по плаванию Аллу и решает, что нашел истинную любовь. После этого Варя решает поговорить с бывшими своего мужа, и все трое узнают о его похождениях. Тут и рождается идея, как раз и навсегда разобраться с их сложным любовным многоугольником: обманутые женщины решают убить Иннокентия.



Смогут ли героини исполнить этот план, расскажет сериал «Кеша должен умереть» (2023). Смотреть его можно в онлайн-кинотеатре Wink.

