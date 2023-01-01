Ольга Лапшина
- Карьера
- Актриса
- Дата рождения
- 8 мая 1962 г. (62 года)
Биография
Ольга Лапшина – российская актриса кино и театра, музыкант, певица. Родилась в Москве 8 мая 1962 года. С детства будущая актриса увлекалась пением, училась игре на музыкальных инструментах, занималась в театральной студии. Окончив школу, несколько лет подряд подавала документы в театральные вузы, однако поступить ей удалось только с пятого раза. До того, как стать студенткой ГИТИСа, Лапшина получила образование библиотекаря и даже успела поработать по этой специальности. Свои первые роли Ольга Лапшина сыграла еще до выпуска из ГИТИСа, в московском театре «На досках». Актриса замужем за музыкантом Сергеем Старостиным, у пары есть дочь и сын. Супруги часто дают совместные музыкальные концерты. Окончив театральный вуз, Лапшина получила работу в Театре имени Станиславского, где появилась в таких известных спектаклях, как «Укрощение строптивой», «Двенадцатая ночь», «Не верю». Является обладательницей престижной театральной премии «Чайка». В кино дебютировала в 1993 году, первым фильмом с Ольгой Лапшиной была картина «Сикимоку». Тем не менее, в следующие несколько лет снималась мало и была сосредоточена на своей театральной карьере. Популярность актрисе принесли вышедшие уже в двухтысячных годах проекты «Разжалованный», «Лжесвидетельница», «Хождение по мукам». Чаще всего снимается в сериалах, известна в основном второстепенными, но характерными и запоминающимися ролями.
Фильмография
Актриса
- 8.4
Танцуй, Селедка!2023, 99 минБесплатно
- 7.4
Лето. Нулевые2023, 85 мин
- 5.8
Похожий человек2022, 70 минБесплатно
- 7.6
Огород2022, 88 минБесплатно
- 6.9
Холодно2021, 8 минБесплатно
- 8.5
Мария. Спасти Москву2021, 107 мин
- 6.4
Конференция2020, 129 мин
- 8.2
Это не навсегда2019, 92 мин
- 8.4
Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов2017, 86 минБесплатно
- 8.1
Класс коррекции2014, 88 минБесплатно
- 8.1
Лжесвидетельница2011Бесплатно
- 9.0
Наследница2011Бесплатно
- 9.0
Дом малютки2009Бесплатно
- 8.0
Ваша остановка, мадам!2009, 94 минБесплатно
- 7.7
Все умрут, а я останусь2008, 80 мин