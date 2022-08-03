Ей 26 лет. Рыжеволосая Клавдия работает в охране разоряющегося металлургического завода. Ее семья — отчим-инвалид. О любви и замужестве уже и не мечтает, но страстно хочет ребенка. Ироничная, местами очень смешная и трогательная история о вспыхнувшем чувстве и превратностях судьбы.

