Охрана (фильм, 2015) смотреть онлайн
2015, Охрана
Драма, Комедия111 мин18+
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О фильме
Ей 26 лет. Рыжеволосая Клавдия работает в охране разоряющегося металлургического завода. Ее семья — отчим-инвалид. О любви и замужестве уже и не мечтает, но страстно хочет ребенка. Ироничная, местами очень смешная и трогательная история о вспыхнувшем чувстве и превратностях судьбы.
Рейтинг
5.0 КиноПоиск
5.6 IMDb
- АПРежиссёр
Александр
Прошкин
- Актёр
Виктор
Сухоруков
- Актёр
Антон
Шагин
- МКАктриса
Марья
Кравинская
- Актёр
Алексей
Кортнев
- СДАктёр
Сергей
Дрейден
- ИВАктриса
Ирина
Вилкова
- ИЖАктёр
Илья
Ждаников
- ЕГАктриса
Елена
Галибина
- Актриса
Ольга
Лапшина
- НКАктёр
Никита
Кукушкин
- ЮАСценарист
Юрий
Арабов
- АПСценарист
Александр
Прошкин
- ДППродюсер
Дмитрий
Пиркулов
- ДМОператор
Дмитрий
Мишин
- ЮПКомпозитор
Юрий
Потеенко