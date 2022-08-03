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Охрана

Охрана (фильм, 2015) смотреть онлайн

2015, Охрана
Драма, Комедия111 мин18+

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О фильме

Ей 26 лет. Рыжеволосая Клавдия работает в охране разоряющегося металлургического завода. Ее семья — отчим-инвалид. О любви и замужестве уже и не мечтает, но страстно хочет ребенка. Ироничная, местами очень смешная и трогательная история о вспыхнувшем чувстве и превратностях судьбы.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Драма
Качество
SD
Время
111 мин / 01:51

Рейтинг

5.0 КиноПоиск
5.6 IMDb