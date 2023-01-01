Биография

Елена Галибина – востребованная актриса театра и кино, родилась в столице Советского Союза весной 1966 года. Заслуженная артистка Российской Федерации. Елена с раннего детства хотела стать только актрисой. Родители не воспринимали всерьез ее желание, тем более что девочка никогда не была худенькой. Они хотели, чтобы дочь получила «серьезную» профессию, и девушка уступила. Два года она безуспешно пыталась поступить в институт на экономический факультет. На третий – все-таки решилась подать документы в театральный вуз и без проблем сдала экзамены в ГИТИС. Училась с большим удовольствием, потому что была убеждена, что актерство – это то, что ей уготовила судьба. После окончания института поступила на службу в Российский академический молодежный театр. Молодая талантливая актриса довольно быстро начала получать главные роли. Зрители полюбили ее героинь за искренность и доброту. У Елены – прекрасная семья. Муж и единственная дочь не пропускают ни одного спектакля и фильма с участием актрисы. В кино Елена начала сниматься еще в студенческие годы. Первым фильмом Галибиной стала кинолента «По Таганке ходят танки», вышедшая в прокат в 1991 году. Еще одну заметную роль Галибина сыграла в фильме «Очень верная жена». Потом в кинокарьере актрисы был 7-летний перерыв. К активным киносъемкам она приступила только в конце 90-х. Большой успех получил телесериал «Фурцева», где актриса с блеском сыграла знаменитую певицу Л. Зыкину. Зрителям запомнились яркие персонажи актрисы в сериале «Выхожу тебя искать» и «Молодежка». На сегодняшний день в фильмотеке Елены – более 50 фильмов.