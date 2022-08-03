Космос как предчувствие (фильм, 2005) смотреть онлайн бесплатно

57-й год. Время надежд и искренней веры в то, что светлое будущее непременно наступит. Советский спутник посылает звонкие сигналы, говоря миру – мы здесь, мы шагнем еще дальше и выше. На Земле, в северном портовом городе, за движением спутника восхищенно следят сияющие глаза Конька и Лары – простодушного ресторанного повара и его подружки-официантки. Течение их нехитрого романа нарушает появление таинственного незнакомца, который точно знает – из этой страны нельзя убежать, из нее можно только улететь. Или уплыть...

