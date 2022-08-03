Космос как предчувствие (фильм, 2005) смотреть онлайн бесплатно
7.82005, Космос как предчувствие
Драма86 мин18+
О фильме
57-й год. Время надежд и искренней веры в то, что светлое будущее непременно наступит. Советский спутник посылает звонкие сигналы, говоря миру – мы здесь, мы шагнем еще дальше и выше. На Земле, в северном портовом городе, за движением спутника восхищенно следят сияющие глаза Конька и Лары – простодушного ресторанного повара и его подружки-официантки. Течение их нехитрого романа нарушает появление таинственного незнакомца, который точно знает – из этой страны нельзя убежать, из нее можно только улететь. Или уплыть...
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
6.6 IMDb
- Режиссёр
Алексей
Учитель
- Актёр
Евгений
Миронов
- Актёр
Евгений
Цыганов
- Актриса
Ирина
Пегова
- Актёр
Дмитрий
Муляр
- Актриса
Елена
Лядова
- СКАктёр
Сергей
Качанов
- МКАктриса
Мария
Кузнецова
- ИШАктёр
Игорь
Шибанов
- ЕГАктриса
Елена
Галибина
- КШАктёр
Константин
Шелестун
- АМСценарист
Александр
Миндадзе
- САПродюсер
Сергей
Аврутин
- МГПродюсер
Марина
Гундорина
- Продюсер
Алексей
Учитель
- Продюсер
Кира
Саксаганская
- ЮКОператор
Юрий
Клименко