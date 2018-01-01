Wink
Космос как предчувствие
Актёры и съёмочная группа фильма «Космос как предчувствие»

Актёры и съёмочная группа фильма «Космос как предчувствие»

Режиссёры

Алексей Учитель

Режиссёр

Актёры

Евгений Миронов

АктёрКонёк
Евгений Цыганов

АктёрГерман
Ирина Пегова

АктрисаЛара
Дмитрий Муляр

АктёрЮрий
Елена Лядова

АктрисаРимма
Сергей Качанов

АктёрКирыч
Мария Кузнецова

Актрисамама Конька
Игорь Шибанов

АктёрЕфим
Елена Галибина

Актрисаофициантка
Константин Шелестун

Актёр

Сценаристы

Александр Миндадзе

Сценарист

Продюсеры

Сергей Аврутин

Продюсер
Марина Гундорина

Продюсер
Алексей Учитель

Продюсер
Кира Саксаганская

Продюсер

Операторы

Юрий Клименко

Оператор