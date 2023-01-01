Биография

Евгений Цыганов — российский режиссер, актер кино, театра и дубляжа. Лауреат премий «Ника», «Золотой орел» и «Кинотавр». Родился в Москве 15 марта 1979 года. С ранних лет Евгений интересовался сценой, но был гораздо больше сосредоточен на музыке: окончил класс фортепиано в музыкальной школе, играл в рок-группе А.S., а позже с друзьями организовал собственную группу «Гренки». Окончив училище им. Щукина, а затем и РАТИ-ГИТИС, поступил в театр, в котором он не только участвовал в постановках, но и сам ставил спектакли. В 2001 году Евгений Цыганов сыграл свою дебютную роль в кинокартине «Коллекционер». Всего на счету актера более семидесяти ролей. Среди самых известных — Григорий в «Красном жемчуге любви» и Леонид Киценко в «Битве за Севастополь». За создание образа Егора Коршунова в «Человеке, который удивил всех» артист был удостоен премии «Ника».