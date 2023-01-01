Евгений Цыганов
- Карьера
- Актёр, Актёр дубляжа
- Дата рождения
- 15 марта 1979 г. (46 лет)
Биография
Евгений Цыганов — российский режиссер, актер кино, театра и дубляжа. Лауреат премий «Ника», «Золотой орел» и «Кинотавр». Родился в Москве 15 марта 1979 года. С ранних лет Евгений интересовался сценой, но был гораздо больше сосредоточен на музыке: окончил класс фортепиано в музыкальной школе, играл в рок-группе А.S., а позже с друзьями организовал собственную группу «Гренки». Окончив училище им. Щукина, а затем и РАТИ-ГИТИС, поступил в театр, в котором он не только участвовал в постановках, но и сам ставил спектакли. В 2001 году Евгений Цыганов сыграл свою дебютную роль в кинокартине «Коллекционер». Всего на счету актера более семидесяти ролей. Среди самых известных — Григорий в «Красном жемчуге любви» и Леонид Киценко в «Битве за Севастополь». За создание образа Егора Коршунова в «Человеке, который удивил всех» артист был удостоен премии «Ника».
Фильмография
Актёр
- 8.5
Нулевые2022
- 6.5
Блондинка2022, 94 мин
- 7.8
Сказки Гофмана2022, 98 мин
- 6.2
Как Надя пошла за водкой2020, 78 мин
- 7.1
Конец сезона2019, 90 минБесплатно
- 6.7
Время женщин2018, 82 мин
- 8.8
Вы все меня бесите2017
- 7.9
Про Любовь2015, 110 минБесплатно
- 7.4
Диалоги2013, 92 мин
- 5.1
Алаверди (Это не я)2012, 99 минБесплатно
- 7.8
Горячие новости2009, 100 мин
- 7.4
Плюс один2008, 97 мин
- 8.0
Ветка сирени2007, 97 мин
- 9.0
Питер FM2006, 84 мин
- 7.8
Космос как предчувствие2005, 86 минБесплатно
- 7.8
Прогулка2003, 86 минБесплатно