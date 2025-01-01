Фильм Батя 2: Дед
Сюжет
Семейная комедия Ильи Учителя о связи поколений через флэшбеки. Фильм «Батя 2: Дед» (2025) — путешествие по детству всех, кому сейчас немного за 30.
Макс переживает тяжелый развод с женой. Стресс переносит его мысли в далекое детство, где он, будучи маленьким мальчиком, тоже стал свидетелем расставания родителей. Тот самый батя, который пытался привить Максу «типичное советское воспитание», отправляет сына к еще более суровому варианту жизненного наставника — деду. Пока взрослые решали свои проблемы, ребенок получал азы воспитания от бывшего фронтовика. Строгий дед научил мальчика многим премудростям жизни, а сам Макс пережил немало приключений за то солнечное лето. Внешне суровый старик делится с внуком теплотой души, учит отделять хорошее от плохого, а также вытаскивает из неприятностей поистине «дедовскими» методами. Зрители приглашены в деревенские каникулы, которые многих заставят проникнуться светлой ностальгией, позабыть о трудностях взрослой жизни, а затем вновь взглянуть на них глазами героев разных поколений.
Какой урок вынесет главный герой из опыта своего детства? Как пройдет его расставание с женой, и можно ли еще спасти их брак и любовь между героями? Смотреть фильм «Батя 2: Дед» в кино можно с 3 апреля, а купить билет на сеанс можно с помощью сервиса Афиша на Wink.
Батя 2: Дед покупка билетов в кино онлайн
Информация
Рейтинг
- ИУРежиссёр
Илья
Учитель
- Актёр
Владимир
Вдовиченков
- ССАктёр
Стас
Старовойтов
- Актёр
Евгений
Цыганов
- Актриса
Надежда
Михалкова
- АААктёр
Андрей
Андреев
- Актёр
Степан
Девонин
- Актёр
Севастьян
Бугаев
- АЛСценарист
Алексей
Литвиненко
- АЗСценарист
Антон
Зайцев
- ПТСценарист
Павел
Тихомиров
- ВВПродюсер
Вадим
Верещагин
- АЗПродюсер
Антон
Зайцев
- АЛПродюсер
Артем
Логинов
- АЩПродюсер
Антон
Щукин
- ДБХудожник
Денис
Бауэр
- АЕХудожница
Анастасия
Егорова
- ММХудожница
Мария
Морзунова
- АИХудожник
Алексей
Ивченко