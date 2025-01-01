Сюжет

Семейная комедия Ильи Учителя о связи поколений через флэшбеки. Фильм «Батя 2: Дед» (2025) — путешествие по детству всех, кому сейчас немного за 30.



Макс переживает тяжелый развод с женой. Стресс переносит его мысли в далекое детство, где он, будучи маленьким мальчиком, тоже стал свидетелем расставания родителей. Тот самый батя, который пытался привить Максу «типичное советское воспитание», отправляет сына к еще более суровому варианту жизненного наставника — деду. Пока взрослые решали свои проблемы, ребенок получал азы воспитания от бывшего фронтовика. Строгий дед научил мальчика многим премудростям жизни, а сам Макс пережил немало приключений за то солнечное лето. Внешне суровый старик делится с внуком теплотой души, учит отделять хорошее от плохого, а также вытаскивает из неприятностей поистине «дедовскими» методами. Зрители приглашены в деревенские каникулы, которые многих заставят проникнуться светлой ностальгией, позабыть о трудностях взрослой жизни, а затем вновь взглянуть на них глазами героев разных поколений.



Какой урок вынесет главный герой из опыта своего детства? Как пройдет его расставание с женой, и можно ли еще спасти их брак и любовь между героями? Смотреть фильм «Батя 2: Дед» в кино можно с 3 апреля, а купить билет на сеанс можно с помощью сервиса Афиша на Wink.



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