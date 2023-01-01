Биография

Антон Щукин – продюсер, сценарист. Один из создателей компании Good Story Media, в которой является продюсером и пишет сценарии. Будущий кинематографист родился в 1979 году в городе Верещагино Пермской области. Получив аттестат, он поступил в юридический институт МВД России, филиал которого находится в Перми. В студенческие годы юноша принимал активное участие в играх КВН. Первые сценические роли Антон Щукин исполнил в составе команд «Парма» и «Друзья». Оба коллектива добились значительных успехов в играх клуба. Диплом вуза он получил в 2001 г. В кино артист начал работать с 2010 года. В своем первом проекте «Реальные пацаны» он принял участие, как продюсер и автор сценария. Затем в работе над популярными российскими сериалами Антон Щукин продемонстрировал свой неординарный талант. В результате его плодотворной деятельности в составе продюсерских групп были созданы телесериалы «Как я встретил вашу маму», «Молодожены», «Большие надежды». Самыми рейтинговыми стали проекты «Восьмидесятые», «Физрук», «Сладкая жизнь», «Бедные люди», «Улица», «Звоните ДиКаприо», «БИХЭППИ», «Патриот», «Мир! Дружба! Жвачка!». В некоторых из этих телесериалов он также выступил в качестве одного из авторов сценариев.