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Улица

Улица (сериал, 2017) смотреть онлайн

2017, Улица 1 сезон
Драмы, Русские18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

История жителей одной из улиц спального района большого города. Школьники и студенты, домохозяйки и продавцы, олигархи и простые рабочие — здесь встретятся более 30 персонажей разного возраста и социального статуса, у каждого из них своя история. Это история про всех нас и наших соседей.

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Рейтинг

7.2 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Улица»

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