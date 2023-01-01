Биография

Михаил Соловьев — российский актер, режиссер, сценарист и оператор. Родился в Москве 18 ноября 1978 года. Будущий кинодеятель родился в семье актеров Александра Соловьева и Людмилы Гниловой. Окончил факультет актерского мастерства Московского театрального училища имени Бориса Щукина. После учебы несколько лет прослужил в Театре Российской армии, затем стал пробовать себя в режиссуре кино и телевидения. Дебют Михаила Соловьева в кино состоялся в картине «Следствие ведут знатоки. Он где-то здесь». В качестве режиссера работал на таких проектах, как «Все равно я встану», «Золотые», «ЧОП», «Улица», «#СеняФедя» и «Семейка».