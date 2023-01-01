Семейка
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Семейка
8.92022, Семейка 2 сезона
Комедии18+

Семейка (сериал, 2022) смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

Сюжет

Сериал «Семейка» — терапевтическая комедия о том, как супруги на приеме у семейного психолога пытаются выяснить, что делать с их браком.

За семнадцать лет брака Сергей и Надя обзавелись тремя детьми, кризисом среднего возраста и бесконечным количеством раздражающих друг друга привычек. Пара решает обратиться к специалисту, чтобы обсудить серьезные проблемы в их отношениях. Как не поддаваться на манипуляции свекрови? Как решать подростковые дилеммы двух абсолютно непохожих друг на друга близняшек? Что делать с гиперактивным сыном, который слишком рано начал фонтанировать хитроумными бизнес-схемами? И как, наконец, перестать бесить друг друга?

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Информация

Страна
Россия
Жанры
Комедии

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Семейка»

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