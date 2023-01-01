Семейка (сериал, 2022) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Сериал «Семейка» — терапевтическая комедия о том, как супруги на приеме у семейного психолога пытаются выяснить, что делать с их браком.



За семнадцать лет брака Сергей и Надя обзавелись тремя детьми, кризисом среднего возраста и бесконечным количеством раздражающих друг друга привычек. Пара решает обратиться к специалисту, чтобы обсудить серьезные проблемы в их отношениях. Как не поддаваться на манипуляции свекрови? Как решать подростковые дилеммы двух абсолютно �непохожих друг на друга близняшек? Что делать с гиперактивным сыном, который слишком рано начал фонтанировать хитроумными бизнес-схемами? И как, наконец, перестать бесить друг друга?



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