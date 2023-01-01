Биография

Валерий Панков — российский актер театра и кино. Обладатель награды «Московский дебют». Родился в Москве 7 мая 1980 года. После школы поступил на актерский факультет Высшего театрального училища имени Щепкина. После окончания вуза в 2001 году устроился в московский театр Et cetera. Играл в постановках «Барабаны в ночи», «Конкурс», «Король Убю», «Люсьет Готье, или Стреляй сразу!», «Морфий», «Тайна тетушки Мэлкин», «Шейлок». Также принимал участие в спектаклях Ксении Маршанской «Любите ли вы Брамса?» и «Адажиетто». Дебют Валерия Панкова в кино состоялся в 2002 году в сериале «Жизнь продолжается». Всего в его фильмографии 25 проектов, среди которых картины «Ангел или демон», «СуперБобровы», «Ивановы-Ивановы», «Семейка» и другие.