Свои. Баллада о войне
Wink
Фильмы
Свои. Баллада о войне
9.02025, Свои. Баллада о войне
Военный, Драма89 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»

Свои. Баллада о войне (фильм, 2025) смотреть онлайн

О фильме

Группа военных разведчиков под командованием офицера с позывным "Москва" заходит в небольшую деревушку в Запорожье вблизи линии боевого соприкосновения СВО. День за днем идут боевые выходы на передовую, и не каждый день все бойцы возвращаются в расположение. Здесь же в деревне Привитне разведчики налаживают контакт с местной семьей. Поначалу пожилые супруги и их дочь Ольга настороженно относятся к разведчикам и считают их врагами, но постепенно понимают, что они — настоящие защитники и герои. Между солдатами и местными начинаются долгие разговоры о происходящем, а потом он продолжаются и в ночном саду, где встречаются командир “Москва” и Ольга.
Несмотря на прогнозы командования, которое считает это направление второстепенным и ждет основного удара врага в другом месте, противник идет на прорыв рано утром именно здесь. Группа "Москвы" должна выполнить боевую задачу, почти без шансов остаться в живых.

Свои смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Военный, Драма
Качество
Full HD
Время
89 мин / 01:29

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа фильма «Свои. Баллада о войне»