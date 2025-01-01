Свои. Баллада о войне (фильм, 2025) смотреть онлайн

Группа военных разведчиков под командованием офицера с позывным "Москва" заходит в небольшую деревушку в Запорожье вблизи линии боевого соприкосновения СВО. День за днем идут боевые выходы на передовую, и не каждый день все бойцы возвращаются в расположение. Здесь же в деревне Привитне разведчики налаживают контакт с местной семьей. Поначалу пожилые супруги и их дочь Ольга настороженно относятся к разведчикам и считают их врагами, но постепенно понимают, что они — настоящие защитники и герои. Между солдатами и местными начинаются долгие разговоры о происходящем, а потом он продолжаются и в ночном саду, где встречаются командир “Москва” и Ольга.

Несмотря на прогнозы командования, которое считает это направление второстепенным и ждет основного удара врага в другом месте, противник идет на прорыв рано утром именно здесь. Группа "Москвы" должна выполнить боевую задачу, почти без шансов остаться в живых.



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