Биография

Константин Демидов — актер театра и кино, режиссер, продюсер, сценарист. Основатель собственной театральной лаборатории, ведущий актерских тренингов в лаборатории «Пространство». Будущий актер родился в Рязани в 1978 году. Окончив школу, юноша поступил в ПТУ, чтобы получить профессию краснодеревщика. Во время учебы принимал участие в местных играх КВН в составе команды «Головы». Увлечение сценическим творчеством привело артиста в Москву, где он окончил режиссерский факультет в МГУКИ в 2000 г. Затем юноша вернулся в Рязань и в 2001 году открыл театральную лабораторию «Костин дом», а позже создал театр нового типа «ТОКИ», работал на рязанских радиостанциях. В 2005 году он окончил ГИТИС. В 2006 г. году актер начал сниматься в кино. Первые роли Константин Демидов исполнил в телесериалах «Сыщики 5», «Мечты Алисы». В дальнейшей работе он успешно совмещал театральную режиссуру со съемками в фильмах, а также получил диплом ВТУ им. Щукина в 2012 г. Ведущих персонажей артист сыграл в картинах «Фотки», «Ветер северный», «Жажда», «Наше счастливое завтра». После выхода этих фильмов Константин Демидов стал узнаваемым актером. Яркие роли второго плана он исполнил в лентах «Краткий курс счастливой жизни», «Выжить после 2», «Ночные ласточки», «Две легенды», «Василиса», «Цветок папоротника», «Невский. Проверка на прочность».