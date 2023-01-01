Битва за Родину (фильм, 2023) смотреть онлайн

Сюжет

Девушка-оператор ищет жениха, пропавшего без вести во время боя с немцами. Военная драма из Казахстана о любви и самоотверженности.



1941 год. Девушка Алмагуль из маленького казахского аула уже окончила школу и готовиться к учебе в университете и свадьбе. Однако нападение немецких войск на СССР рушит все ее планы: жених уходит на фронт, а страна на долгие годы погружается в войну. Однажды Алмагуль узнает, что возлюбленный пропал в ходе жестокого сражения. Тогда девушка решает во что бы то ни стало найти его. Для этого она выучивается на оператора и едет на передовую вести хронику войны. Теперь ей предстоит пройти через ужасы кровопролитных битв в надежде, что среди солдат она когда-нибудь увидит дорогого человека.



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