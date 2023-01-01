Две жены
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Две жены

Две жены (сериал, 2017) смотреть онлайн бесплатно

8.72017, Две жены 1 сезон
Мелодрамы, Мини-сериалы16+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Чижовы — заурядная семейная пара со своими мечтами и проблемами. Несмотря на бытовые неурядицы, каждый из супругов верит в лучшее будущее: Настя мечтает о детях и семейной идиллии, Костя — о своем личном счастье, но при этом исправно играет роль добропорядочного семьянина. Неожиданно он получает многомиллионный счет, особняк и автомобиль по завещанию богатого банкира, которого он когда-то по воле случая спас.

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Актёры и съёмочная группа сериала «Две жены»

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