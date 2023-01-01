Две жены (сериал, 2017) сезон 1 смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

В центре сюжета мелодрамы «Две жены» находится малообеспеченная рязанская семья. В небольшой квартире вместе с Настей Чижовой и ее супругом Костей, обремененными ипотекой, живет еще и теща, весьма недовольная своим зятем. Несмотря на все неурядицы, каждый из них верит в светлое будущее. Настя горячо любит мужа, мечтает завести детей. Костя же грезит о красивой, обеспеченной жизни для себя любимого. Однажды он получает многомиллионный счет в банке, роскошный особняк и люксовый автомобиль — наследство от скоропостижно скончавшегося банкира, которого в свое время Костя спас. Однако неожиданный «сюрприз», преподнесенный судьбой семье Чижовых, оказывается опасной ловушкой. Ведь у покойного богача остались алчная гражданская жена и ребенок, которым тот не отписал ни гроша...



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