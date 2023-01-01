Две жены (сериал, 2017) сезон 1 смотреть онлайн бесплатно
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Сюжет
В центре сюжета мелодрамы «Две жены» находится малообеспеченная рязанская семья. В небольшой квартире вместе с Настей Чижовой и ее супругом Костей, обремененными ипотекой, живет еще и теща, весьма недовольная своим зятем. Несмотря на все неурядицы, каждый из них верит в светлое будущее. Настя горячо любит мужа, мечтает завести детей. Костя же грезит о красивой, обеспеченной жизни для себя любимого. Однажды он получает многомиллионный счет в банке, роскошный особняк и люксовый автомобиль — наследство от скоропостижно скончавшегося банкира, которого в свое время Костя спас. Однако неожиданный «сюрприз», преподнесенный судьбой семье Чижовых, оказывается опасной ловушкой. Ведь у покойного богача остались алчная гражданская жена и ребенок, которым тот не отписал ни гроша...
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Карен
Захаров
- ЕРАктриса
Елена
Радевич
- Актриса
Настасья
Самбурская
- Актёр
Иван
Жидков
- Актёр
Илья
Оболонков
- Актриса
Ольга
Кузьмина
- Актриса
Ольга
Хохлова
- Актёр
Максим
Коновалов
- Актёр
Александр
Тютин
- Актриса
Дарья
Фекленко
- КДАктёр
Константин
Демидов
- КНСценарист
Ксения
Николаева
- СДПродюсер
Станислав
Довжик
- НКПродюсер
�Наталья
Клевцова
- ААХудожница
Анна
Аболиц
- ВЗОператор
Владимир
Звездочкин
- ВЦКомпозитор
Валерий
Царьков