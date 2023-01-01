Биография

Илья Оболонков – актер российского кино и театра – родился в ноябре 1981 года в Тольятти. Награжден дипломом премии, учрежденной ФСБ РФ, за роль в сериале «Платина – 2». Илья всегда хотел стать актером. С детства увлекался театром и после школы, ни минуты не сомневаясь, поступил на актерский факультет местного университета им. В. Татищева. Уже в то время Илья играл на сцене драмтеатра «Колесо». Образование юноша продолжил в мастерской А. Панина при ВГИКе. После получения диплома принимал участие в спектаклях столичного театра киноактера. Позднее переключился на антрепризы. Брутальному актеру не везет в личной жизни. С первой супругой – актрисой Н. Громушкиной – Оболонков прожил всего 6 лет. Наталья подарила Илье дочь. Взаимоотношения со второй избранницей – Н. Шароновой – закончились громким скандалом. Первую роль Оболонков сыграл в драматической картине «Огнеборцы». Популярность к актеру пришла после выхода на экраны 2-го сезона захватывающего сериала «Платина». Высокого актера с привлекательной внешностью и спортивным телосложением очень часто приглашают на роли военных и сотрудников правопорядка. В 2016 году в прокат вышел фильм Оболонкова «Украденное счастье». Через год актерский багаж Ильи пополнился ролями в киноленте «Одиночка», совместном проекте российских, украинских и польских кинематографистов «Смягчающие обстоятельства» и в телесериале «Любовь на выживание». Из последних удачных проектов актера можно выделить сериалы «Психологини» и «Склифосовский – 7».