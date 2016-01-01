Одиночка (фильм, 2016) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Чтобы написать диссертацию, молодая женщина решает стать няней для мальчика, живущего с отцом-одиночкой. Мелодрама от создателей «Каменской».



Одинокая и независимая женщина по имени Юля уделяет большое внимание своему здоровью и правильному питанию. Она предпочитает носить практичную одежду и всегда знает, чего хочет. Женщина отучилась на педагога-психолога и мечтает написать диссертацию. Несмотря на старания близких подруг найти ей подходящего партнера, Юля предпочитает оставаться одной. Однако все меняется, когда в соседнюю квартиру переезжает одинокий мужчина с маленьким сыном Сашей. Увидев в этой ситуации возможность для своей научной карьеры, Юля решает взять на себя роль няни для Саши. Она хочет наблюдать за взаимоотношениями между отцом и сыном, чтобы написать интересную работу. Однако женщина даже не подозревает, что это может привести к изменению ее собственного мировосприятия.



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