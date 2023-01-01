WinkСергей Гиргель
Сергей Гиргель
- Карьера
- Режиссёр, Актёр, Сценарист, Продюсер
- Дата рождения
- 19 декабря 1976 г. (48 лет)
Фильмография
Режиссёр
- 8.5
Автошкола2016
- 8.8
Одиночка2016, 103 минБесплатно
- 8.9
Работа над ошибками2015, 101 минБесплатно
- 9.2
Останьтесь навсегда2015Бесплатно
- 9.1
Любовь из пробирки2013, 101 минБесплатно
- 9.1
Сила любви2013Бесплатно
- 8.9
Отель для Золушки2012, 104 минБесплатно
- 8.9
Клубничный рай2012Бесплатно
- 9.2
Яблочный спас2012Бесплатно
- 9.1
Пряники из картошки2011, 105 минБесплатно