Нине слегка за 30. Так и не встретив настоящую любовь, она решает «родить для себя». Только найти нормального кандидата на роль «папы» оказывается не так-то просто. На помощь сестре приходит находчивая Галина, которая работает в центре репродуктивной медицины. Она отбирает самый лучший «генофонд» для своего будущего племянника. Донором становится шикарный и… ничего не подозревающий клиент центра - бизнесмен Валерий Уваров.

