Любовь из пробирки
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Любовь из пробирки

Любовь из пробирки (фильм, 2013) смотреть онлайн бесплатно

9.22013, Любовь из пробирки
Мелодрама101 мин12+

О фильме

Нине слегка за 30. Так и не встретив настоящую любовь, она решает «родить для себя». Только найти нормального кандидата на роль «папы» оказывается не так-то просто. На помощь сестре приходит находчивая Галина, которая работает в центре репродуктивной медицины. Она отбирает самый лучший «генофонд» для своего будущего племянника. Донором становится шикарный и… ничего не подозревающий клиент центра - бизнесмен Валерий Уваров.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Качество
Full HD
Время
101 мин / 01:41

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
2.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Любовь из пробирки»