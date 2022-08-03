Любовь из пробирки (фильм, 2013) смотреть онлайн бесплатно
9.22013, Любовь из пробирки
Мелодрама101 мин12+
О фильме
Нине слегка за 30. Так и не встретив настоящую любовь, она решает «родить для себя». Только найти нормального кандидата на роль «папы» оказывается не так-то просто. На помощь сестре приходит находчивая Галина, которая работает в центре репродуктивной медицины. Она отбирает самый лучший «генофонд» для своего будущего племянника. Донором становится шикарный и… ничего не подозревающий клиент центра - бизнесмен Валерий Уваров.
Рейтинг
6.0 КиноПоиск
2.7 IMDb
- ИХРежиссёр
Илья
Хотиненко
- СГРежиссёр
Сергей
Гиргель
- Актриса
Яна
Шивкова
- Актёр
Юрий
Батурин
- Актёр
Сергей
Комаров
- АСАктёр
Антон
Страшко
- ОБАктриса
Ольга
Бурлакова
- ТБАктриса
Татьяна
Бовкалова
- АКАктёр
Андрей
Карако
- АЕАктриса
Алла
Ефимова
- ДИАктёр
Денис
Иванов
- ДИАктриса
Диана
Иванова
- ЯРСценарист
Яна
Романенко
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- ВИПродюсер
Владимир
Игнатьев
- ЕАПродюсер
Евгений
Арендаревич
- ГРОператор
Григорий
Рудаков
- ИЩКомпозитор
Игорь
Щербаков