Биография

Яна Шивкова — актриса кино и телевидения. Родилась в Москве 27 июля 1975 года. С детства проявляла творческие способности, поэтому с выбором профессии у девушки не было проблем. Окончив школу, поступила в Высшее театральное училище имени Щукина, где училась на курсе Юрия Шлыкова. С 1998 года Яна Шивкова активно снимается в кино, ее первым проектом стала комедия «Хочу в тюрьму» режиссера Аллы Суриковой. Фильмография актрисы насчитывает более 25 работ. Она снялась в сериалах «Папа напрокат», «Провинциалка», «Бригада», «Граница: Таежный роман», «Гражданин начальник» и в фильмах «Бумер», «Одиссея 1989», «Родные пенаты».