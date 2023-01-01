WinkЯна Шивкова
Яна Шивкова
- Карьера
- Актриса
- Дата рождения
- 27 июля 1975 г. (49 лет)
Биография
Яна Шивкова — актриса кино и телевидения. Родилась в Москве 27 июля 1975 года. С детства проявляла творческие способности, поэтому с выбором профессии у девушки не было проблем. Окончив школу, поступила в Высшее театральное училище имени Щукина, где училась на курсе Юрия Шлыкова. С 1998 года Яна Шивкова активно снимается в кино, ее первым проектом стала комедия «Хочу в тюрьму» режиссера Аллы Суриковой. Фильмография актрисы насчитывает более 25 работ. Она снялась в сериалах «Папа напрокат», «Провинциалка», «Бригада», «Граница: Таежный роман», «Гражданин начальник» и в фильмах «Бумер», «Одиссея 1989», «Родные пенаты».
Фильмография
Актриса
- 8.6
Истина в вине2015Бесплатно
- 8.9
Провинциалка2015Бесплатно
- 8.9
Звезды светят всем2014, 101 минБесплатно
- 9.0
Не покидай меня, Любовь2014, 97 минБесплатно
- 9.0
Причал любви и надежды2013Бесплатно
- 9.0
Ты заплатишь за все2013Бесплатно
- 9.1
Любовь из пробирки2013, 101 минБесплатно
- 9.2
Провинциальная муза2013Бесплатно
- 7.4
Антибумер2004, 72 мин
- 9.5
Бумер2003, 109 мин