Причал любви и надежды
Wink
Сериалы
Причал любви и надежды

Причал любви и надежды (сериал, 2013) смотреть онлайн бесплатно

9.02013, Причал любви и надежды 1 сезон
Мелодрамы, Мини-сериалы16+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Медсестра Люба Ковригина переживает кризис личной жизни. Еe дочь выросла и уехала учиться в Москву, с мужем они живут по привычке. Всю себя Люба посвящает работе. Однажды, вернувшись с работы, Люба застаeт своего мужа с любовницей. Несмотря на то, что отношения между супругами охладели, предательство мужа становится для Любы тяжeлым ударом. Она решает кардинально изменить свою жизнь и уезжает из города.

Все сезоны сериала Причал любви и надежды смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг

5.3 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Причал любви и надежды»

Всё