Причал любви и надежды (сериал, 2013) сезон 1 смотреть онлайн

Медсестра Люба Ковригина переживает кризис личной жизни. Еe дочь выросла и уехала учиться в Москву, с мужем они живут по привычке. Всю себя Люба посвящает работе. Однажды, вернувшись с работы, Люба застаeт своего мужа с любовницей. Несмотря на то, что отношения между супругами охладели, предательство мужа становится для Любы тяжeлым ударом. Она решает кардинально изменить свою жизнь и уезжает из города.

