WinkСериалыПричал любви и надежды1-й сезон
Причал любви и надежды (сериал, 2013) сезон 1 смотреть онлайн
9.02013, Причал любви и надежды. Сезон 1 2 серии
Мелодрама16+
Сезоны и серии
О сериале
Медсестра Люба Ковригина переживает кризис личной жизни. Еe дочь выросла и уехала учиться в Москву, с мужем они живут по привычке. Всю себя Люба посвящает работе. Однажды, вернувшись с работы, Люба застаeт своего мужа с любовницей. Несмотря на то, что отношения между супругами охладели, предательство мужа становится для Любы тяжeлым ударом. Она решает кардинально изменить свою жизнь и уезжает из города.
Рейтинг
5.3 КиноПоиск
- МБРежиссёр
Максим
Бриус
- Актриса
Яна
Шивкова
- АБАктёр
Андрей
Биланов
- Актриса
Людмила
Нильская
- РЧАктёр
Руслан
Чернецкий
- ВЛАктриса
Валентина
Лосовская
- ТЧАктриса
Татьяна
Чердынцева
- ДПАктёр
Денис
Паршин
- ВЖАктриса
Виктория
Жбанкова
- ИКАктриса
Инна
Коляда
- СКАктриса
Светлана
Клименко
- НЯСценарист
Нина
Якаб
- ЛНСценарист
Любовь
Новикова
- ПССценарист
Петр
Степин
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- ВИПродюсер
Владимир
Игнатьев
- ЕАПродюсер
Евгений
Арендаревич
- НГХудожница
Наталья
Гурьянова
- АУОператор
Александр
Устинов
- КШКомпозитор
Климент
Шленёв