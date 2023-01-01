Биография

Людмила Нильская – актриса кино и театра; день рождения – 13 мая 1957 года. За создание образа Галины Брежневой в двух постановках награждена премией «Золотой орел». В театральный вуз поступила в 1975 году. Сниматься в кино начала на старших курсах. Первые сыгранные Нильской роли открыли юной актрисе дорогу на широкий экран. Вместе с дипломом Щукинского училища она получила приглашение в труппу Театра им. Маяковского. За 14 лет театральной карьеры актриса сыграла в восьми спектаклях. Работа в кино принесла ей около двадцати ролей. Работа в фильме 1981 года «Государственная граница» сделала актрису известной. Образ польской лазутчицы запомнился зрителю. Выйдя замуж и родив сына, актриса очутилась в США. Муж вскоре ушел. Возвратившись через несколько лет в Россию, Людмила поступила в «Театр Луны» Проханова и вернулась к съемкам в кино. Снимавшиеся с участием Нильской сериалы рассказывали о разгульной жизни советской верхушки. Точная актерская работа принесла Людмиле признание публики и премию от Национальной академии киноискусств России. В настоящее время актриса продолжает сниматься в российских и украинских телесериалах и художественных фильмах.