Друзей не выбирают
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Друзей не выбирают

Друзей не выбирают (сериал, 1985) смотреть онлайн

8.61985, Друзей не выбирают 1 сезон
Драмы, Мелодрамы18+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

О друзьях-товарищах - Андрее, Антоне и Василе, совместно начинавших свою комсомольско-трудовую биографию в Белоруссии в послевоенные годы.

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Информация

Страна
СССР
Жанры
Драмы, Мелодрамы

Рейтинг

4.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Друзей не выбирают»

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