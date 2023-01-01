Биография

Андрей Толубеев – актер театра и кино, на его счету более 150 работ в кинематографе. Артист не только мастерски исполнял роли, но и занимался озвучиванием и дубляжом. Будущий артист родился в Ленинграде в 1945 г., его родители были известными актерами. Отец – Юрий Толубеев, был удостоен звания народного артиста СССР, а мать – Тамара Алешина стала заслуженной артисткой РСФСР. С раннего детства мальчик познакомился с театральным искусством, но больше его привлекала авиация. В детские годы он посещал кружок юных космонавтов. Здоровье не позволило юноше осуществить мечту и стать пилотом. Окончив школу, поступил в военно-медицинскую академию. Первые роли Андрей Толубеев сыграл в студенческом театре. Позже он решил поступать в театральный вуз, в 1975 г. получил диплом ЛГИТМиКа. С 1974 г. актер начал свою карьеру в кинематографе. Первой картиной для него стала драма «Еще можно успеть», где он сразу получил главную роль. Ведущих персонажей фильмов Андре Толубеев играл часто. Среди наиболее известных работ артиста можно отметить «Эхо дальнего взрыва», «Мера пресечения», «Средь бела дня», «Друзей не вбирают», «Криминальный талант», «Холодный март», «Мистификатор», «Роковые яйца». Известность ему принесли и такие популярные телепроекты, как «Агент национальной безопасности», «Бандитский Петербург», «Адмиралъ».