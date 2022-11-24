Воспитание жестокости у женщин и собак
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Воспитание жестокости у женщин и собак

Воспитание жестокости у женщин и собак (фильм, 1992) смотреть онлайн бесплатно

9.01992, Воспитание жестокости у женщин и собак
Драма84 мин18+

О фильме

Анна подбирает на улице собаку, но ее любовнику это не нравится и они расстаются. Собака пропадает, а когда Анна находит ее, новый хозяин отказывается ее отдать. Потеря ожесточает Анну и она начинает мстить...

Страна
Россия
Жанр
Драма
Качество
SD
Время
84 мин / 01:24

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Воспитание жестокости у женщин и собак»