Воспитание жестокости у женщин и собак (фильм, 1992) смотреть онлайн бесплатно
9.01992, Воспитание жестокости у женщин и собак
Драма84 мин18+
О фильме
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
7.0 IMDb
- ИСРежиссёр
Инесса
Селезнёва
- Актриса
Елена
Яковлева
- АЛАктёр
Андрис
Лиелайс
- АСАктёр
Александр
Сластин
- АТАктёр
Андрей
Толубеев
- АЖАктёр
Андрей
Жигалов
- СТАктёр
Сергей
Твердохлебов
- ВХАктёр
Валерий
Хромушкин
- ЕААктриса
Елена
Адрузова
- ОКАктриса
Ольга
Конская
- Актёр
Сергей
Гармаш
- ВЧСценарист
Валентин
Черных
- ВГПродюсер
Виктор
Глухов
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- АРКомпозитор
Алексей
Рыбников