Биография

Андрей Жигалов — популярный клоун, театральный и киноактер, певец, автор песен. По опросу кинокритиков стал «Лучшим актером 1991 года». Удостоен золотой медали на фестивале «Цирк Завтрашнего Дня». Обладатель Гран-при II MFEC и «Серебряного клоуна». Родился 21 апреля 1966 года в Челябинске. После окончания школы будущий артист обучался в ПТУ и работал на заводе. Позже призван на срочную службу. Через 2 года демобилизовался и после возвращения поступил в цирковое училище. Играть в кино начал еще во время учебы. Его первые роли оказались настолько успешными, что его активно начали приглашать в фильмы. Несмотря на работу в кино Андрей Жигалов не бросает цирк и продолжает выступать. На счету актера 10 ролей в кино. Он снялся в таких лентах, как «Сестрички Либерти», «Облако-рай» и других.