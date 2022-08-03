Два детектива расследуют жуткие преступления, связанные с загадочным университетом в альпийском городке. Жан Рено и Венсан Кассель в экранизации триллера Жана-Кристофа Гранже. Пьер Неманс, знаменитый детектив с безупречной репутацией, приезжает в Гернон, небольшой город во Французских Альпах. Там произошло чудовищное убийство: на склоне найден труп профессора местного университета без кистей и глаз. Неманс выясняет, что его смерть может быть связана с исследованиями, которые проходят в изолированном заведении. В это время лейтенант Керкерьян расследует другое преступление в соседнем городе — осквернение могилы девочки, родившейся в Герноне. Пытаясь докопаться до истины, Неманс и Керкерьян встретятся и объединят усилия, ведь у этих дел больше общего, чем кажется на первый взгляд. Фильм «Багровые реки» смотреть онлайн в хорошем качестве можно уже сейчас с подпиской на Wink!

