Багровые реки (фильм, 2000) смотреть онлайн
О фильме
Два детектива расследуют жуткие преступления, связанные с загадочным университетом в альпийском городке. Жан Рено и Венсан Кассель в экранизации триллера Жана-Кристофа Гранже. Пьер Неманс, знаменитый детектив с безупречной репутацией, приезжает в Гернон, небольшой город во Французских Альпах. Там произошло чудовищное убийство: на склоне найден труп профессора местного университета без кистей и глаз. Неманс выясняет, что его смерть может быть связана с исследованиями, которые проходят в изолированном заведении. В это время лейтенант Керкерьян расследует другое преступление в соседнем городе — осквернение могилы девочки, родившейся в Герноне. Пытаясь докопаться до истины, Неманс и Керкерьян встретятся и объединят усилия, ведь у этих дел больше общего, чем кажется на первый взгляд. Фильм «Багровые реки» смотреть онлайн в хорошем качестве можно уже сейчас с подпиской на Wink!
Рейтинг
- Режиссёр
Матьё
Кассовиц
- Актёр
Жан
Рено
- Актёр
Венсан
Кассель
- НФАктриса
Надя
Фарес
- ДСАктриса
Доминик
Санда
- КБАктёр
Карим
Белхадра
- Актёр
Жан-Пьер
Кассель
- ДФАктёр
Дидье
Фламан
- ФЛАктёр
Франсуа
Леванталь
- ФБАктриса
Франсин
Берже
- ФНАктёр
Филипп
Наон
- Сценарист
Матьё
Кассовиц
- ЖГСценарист
Жан-Кристоф
Гранже
- АГПродюсер
Ален
Голдман
- ЖШПродюсер
Жером
Шалу
- АТАктёр дубляжа
Андрей
Толубеев
- Актёр дубляжа
Сергей
Дьячков
- ИМАктриса дубляжа
Ирина
Мазуркевич
- ЕСАктриса дубляжа
Елена
Ставрогина
- ВГАктёр дубляжа
Вадим
Гущин
- ЖМХудожница
Жюли
Модюш
- СБХудожница
Сесилия
Блом
- ТАОператор
Тьерри
Арбогаст
- БККомпозитор
Бруно
Куле