Матьё Кассовиц

Биография

Матье Кассовиц – кинорежиссер, актер и сценарист из Франции, рожденный в Париже в 1967 году. Внес немалый вклад в развитие французского кино и активно работает и по сей день. Получил приз за лучшую режиссуру на Каннском кинофестивале в 1995 году за работу над фильмом «Ненависть». Поскольку актер и режиссер родился в семье известного режиссера Петера Кассовица, он с детства хорошо знал «внутреннюю кухню» киномира, потому ему было не так сложно определиться с профессией. Матье Кассовиц роли играл как главные, так и второстепенные. В нашумевшем «Пятом элементе» он сыграл безымянного грабителя, который пытался ограбить Корбена Далласа. Также его можно заметить в популярных фильмах «Якоб-Лжец», «Ноккаут», «Анжелика маркиза ангелов» и «Война и мир». В качестве режиссера выступал в проектах «Готика», «Вавилон нашей эры» и «Порядок и мораль», а также некоторых других. С Матье Кассовиц фильмы получали крупные награды (как, например, «Пятый элемент» или «Анжелика маркиза ангелов»), однако наградами и премиями была отмечена не конкретно работа самого Кассовиц, а других участников проектов. Сам Кассовиц может похвастаться только крупной наградой, полученной в Каннах в 1995 году за киноленту «Ненависть».