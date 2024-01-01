Братья (фильм, 2024) смотреть онлайн

Сюжет

Два брата все детство провели в лесу вдали от цивилизации. Теперь на склоне лет они сталкиваются с последствиями того времени. Французская драма «Братья» (2024) — тонкая история о травмах прошлого и семейной любви с Матьё К�ассовицем и Иваном Аталем, основанная на реальных событиях.



В конце 1940-х годов мать бросает маленьких сыновей Мишеля и Патриса, и мальчики оказываются в сиротском приюте. Однако, когда с его директором случается трагедия, братья сбегают, опасаясь, что их обвинят в преступлении, которого они не совершали. Патрис и Мишель оказываются в лесу и проводят в дикой природе целых семь лет, полагаясь только на себя. О своем прошлом они не рассказывают даже близким. Вот только однажды, спустя десятки лет, Патрис просто уходит из семьи, не сказав никому ни слова. И только Мишель понимает, куда направился его брат.



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