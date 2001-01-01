Амели (фильм, 2001) смотреть онлайн

Сюжет

Фильм «Амели» — культовая французская комедия о том, как один человек может изменить жизни других, стоит только захотеть.



Амели Пулен с детства была немного чудной и сохранила это качество навсегда. Однажды случайная находка заставляет ее задуматься о том, как маленькие хорошие поступки способны повлиять на окружающих. Вернув одному мужчине детские игрушки, вместе с ними Амели возвращает ему счастливые воспоминания. Так девушка начинает свой интересный путь по распутыванию узелков судьбы. Владелец фруктовой лавки, монтер фотобудок или потерянный юноша — судьбы всех их отчаянно интересуют официантку с Монмартра, однако Амели и не подозревает, куда эти ниточки заведут ее саму...



Чем закончатся приключения парижского ангела-хранителя в исполнении Одри Тоту? Узнайте в комедийной фантазии «Амели» — фильм 2001 года можно смотреть онлайн на нашем видеосервисе.



Амели смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Амели смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.