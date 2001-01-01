Амели (фильм, 2001) смотреть онлайн
Сюжет
Фильм «Амели» — культовая французская комедия о том, как один человек может изменить жизни других, стоит только захотеть.
Амели Пулен с детства была немного чудной и сохранила это качество навсегда. Однажды случайная находка заставляет ее задуматься о том, как маленькие хорошие поступки способны повлиять на окружающих. Вернув одному мужчине детские игрушки, вместе с ними Амели возвращает ему счастливые воспоминания. Так девушка начинает свой интересный путь по распутыванию узелков судьбы. Владелец фруктовой лавки, монтер фотобудок или потерянный юноша — судьбы всех их отчаянно интересуют официантку с Монмартра, однако Амели и не подозревает, куда эти ниточки заведут ее саму...
Чем закончатся приключения парижского ангела-хранителя в исполнении Одри Тоту? Узнайте в комедийной фантазии «Амели» — фильм 2001 года можно смотреть онлайн на нашем видеосервисе.
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Жан-Пьер
Жёне
- Актриса
Одри
Тоту
- Актёр
Матьё
Кассовиц
- РАктёр
Рюфюс
- ЛКАктриса
Лорелла
Кравотта
- СМАктёр
Серж
Мерлен
- ЖДАктёр
Жамель
Деббуз
- КМАктриса
Клотильд
Молле
- КМАктриса
Клер
Морье
- Актриса
Изабель
Нанти
- Актёр
Доминик
Пинон
- ГЛСценарист
Гийом
Лоран
- Сценарист
Жан-Пьер
Жёне
- КОПродюсер
Клоди
Оссар
- АФАктриса дубляжа
Александра
Фатхи
- ЕИАктёр дубляжа
Евгений
Иванов
- ЮЛАктёр дубляжа
Юрий
Лазарев
- БУАктёр дубляжа
Борис
Улитин
- АМАктёр дубляжа
Андрей
Матвеев
- АБХудожница
Алин
Бонетто
- МФХудожница
Мадлин
Фонтен
- БДОператор
Брюно
Дельбоннель
- ЯТКомпозитор
Ян
Тирсен