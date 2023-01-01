Биография

Одри Тоту — французская актриса. Получила награду как лучшая молодая актриса на фестивале Jeune Comedien de Cinema. Трижды номинировалась на премию «Сезар» и дважды на премию BAFTA за лучшую женскую роль. Родилась в Бомоне, Франция, 9 августа 1976 года. Одри окончила музыкальную школу по классу фортепиано и гобоя, актерскому мастерству училась в престижной театральной школе Франсуа Флорана. Работала моделью для Chanel, Montblanc, L'Oréal и многих других компаний. В 2004 году стала одной из немногих французских актрис, приглашенных в Академию кинематографических искусств и наук AMPAS. Свою кинокарьеру Одри Тоту начала с роли в фильме «Сердце мишени». За этим последовали несколько второстепенных ролей. Молодая актриса привлекла внимание Тони Маршалл, которая дала ей роль в своем фильме «Салон красоты "Венера"» в 1999 году. В 2001 году фильм «Амели», в котором Одри сыграла главную роль, имел феноменальный успех и принес актрисе мировую славу. С тех пор она снималась в фильмах разных жанров, в том числе в триллерах «Грязные прелести» и «Код Да Винчи». К ее самым известным работам относятся драма о Первой мировой войне «Долгая помолвка» и биографическая драма «Коко до Шанель». Всего в фильмографии Одри более 70 работ.