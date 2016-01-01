Вечность
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Вечность

Вечность (фильм, 2016) смотреть онлайн

6.62016, Éternité
Драмы110 мин18+
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Сюжет

Три поколения одной семьи — три женщины, борющиеся за счастье и любовь. Красивая французская драма о воспитании чувств и злом роке.

Юная и жизнерадостная Валентина выходит замуж, рожает детей, но мечта о настоящей семье ускользает от нее: сыновья и дочери уходят на войну, в монастырь или просто умирают... Похожая судьба преследует и ее невестку: выйдя замуж за Анри, Матильда, по натуре скромная и воспитанная в строгости, не решается бороться за себя и страдает от жестокости супруга. Увы, ей тоже придется пережить материнское горе — кажется, всех женщин в этом роду преследует эта трагическая судьба.

Что же будет с дочерями самой Матильды и будет ли хоть одна девушка из их семьи счастлива в любви? Одри Тоту, Мелани Лоран и другие звезды в проникновенной драме от создателя «Норвежского леса» — смотреть фильм «Вечность» можно онлайн на видеопортале Wink.

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Информация

Страна
Бельгия, Франция
Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
5.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Вечность»

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