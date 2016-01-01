Вечность (фильм, 2016) смотреть онлайн
Сюжет
Три поколения одной семьи — три женщины, борющиеся за счастье и любовь. Красивая французская драма о воспитании чувств и злом роке.
Юная и жизнерадостная Валентина выходит замуж, рожает детей, но мечта о настоящей семье ускользает от нее: сыновья и дочери уходят на войну, в �монастырь или просто умирают... Похожая судьба преследует и ее невестку: выйдя замуж за Анри, Матильда, по натуре скромная и воспитанная в строгости, не решается бороться за себя и страдает от жестокости супруга. Увы, ей тоже придется пережить материнское горе — кажется, всех женщин в этом роду преследует эта трагическая судьба.
Что же будет с дочерями самой Матильды и будет ли хоть одна девушка из их семьи счастлива в любви? Одри Тоту, Мелани Лоран и другие звезды в проникновенной драме от создателя «Норвежского леса» — смотреть фильм «Вечность» можно онлайн на видеопортале Wink.
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Информация
Рейтинг
- ЧАРежиссёр
Чан
Ань Хунг
- Актриса
Одри
Тоту
- ББАктриса
Беренис
Бежо
- МЛАктриса
Мелани
Лоран
- ЖРАктёр
Жереми
Ренье
- Актёр
Пьер
Деладоншам
- ИЖАктриса
Ирен
Жакоб
- Актёр
Арье
Вортхальтер
- ВСАктриса
Валери
Стро
- Актриса
Филиппин
Леруа-Больё
- ЧНАктриса
Чан
Ну Йен Кхе
- ЧАСценарист
Чан
Ань Хунг
- АФСценарист
Алиса
Ферне
- КРПродюсер
Кристоф
Россиньон
- ПЩАктриса дубляжа
Полина
Щербакова
- АСАктриса дубляжа
Алёна
Созинова
- ВВАктриса дубляжа
Василиса
Воронина
- Актёр дубляжа
Иван
Калинин
- ИХАктёр дубляжа
Илья
Хвостиков
- ЧНХудожница
Чан
Ну Йен Кхе
- МЛОператор
Марк
Ли Пинбин