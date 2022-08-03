Нежная рука закона
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Нежная рука закона

Нежная рука закона (фильм, 2018) смотреть онлайн бесплатно

7.12018, En liberté!
Драма, Комедия104 мин18+

О фильме

Инспектор и вдова полицейского Жана Санти, о храбрости которого не утихает народная молва, Ивонн встречает в участке обвиняемого, странным образом связанного с еe погибшим мужем. Преступник рассказывает героине о взятках и других нарушениях Жана, и теперь еe жизнь никогда не будет прежней.

Страна
Франция
Жанр
Комедия, Криминал, Драма, Мелодрама
Качество
SD
Время
104 мин / 01:44

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Нежная рука закона»