Инспектор и вдова полицейского Жана Санти, о храбрости которого не утихает народная молва, Ивонн встречает в участке обвиняемого, странным образом связанного с еe погибшим мужем. Преступник рассказывает героине о взятках и других нарушениях Жана, и теперь еe жизнь никогда не будет прежней.

