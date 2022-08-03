Нежная рука закона (фильм, 2018) смотреть онлайн бесплатно
7.12018, En liberté!
Драма, Комедия104 мин18+
О фильме
Инспектор и вдова полицейского Жана Санти, о храбрости которого не утихает народная молва, Ивонн встречает в участке обвиняемого, странным образом связанного с еe погибшим мужем. Преступник рассказывает героине о взятках и других нарушениях Жана, и теперь еe жизнь никогда не будет прежней.
Рейтинг
6.0 КиноПоиск
6.2 IMDb
- ПСРежиссёр
Пьер
Сальвадори
- Актриса
Адель
Энель
- ПМАктёр
Пио
Мармай
- Актриса
Одри
Тоту
- ДБАктёр
Дамиен
Боннар
- ВЭАктёр
Венсан
Эльбаз
- ОШАктёр
Осине
Шутри
- ОБАктёр
Октав
Боссюэ
- ЖБАктёр
Жан-Луи
Барселона
- АМАктёр
Александр
Маруани
- ОШАктёр
Оливье
Шарассон
- ПССценарист
Пьер
Сальвадори
- БГСценарист
Бенуа
Граффин
- ФМПродюсер
Филипп
Мартен
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- ЕХАктёр дубляжа
Евгений
Хазов
- ЕХАктриса дубляжа
Елена
Харитонова
- ДЭАктёр дубляжа
Даниил
Эльдаров
- СКАктёр дубляжа
Сергей
Казаков
- ВМХудожница
Вирджиния
Монтель
- ДММонтажёр
Джералдин
Манжено
- КБКомпозитор
Камилль
Базбаз