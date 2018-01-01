Wink
Фильмы
Нежная рука закона
Актёры и съёмочная группа фильма «Нежная рука закона»

Актёры и съёмочная группа фильма «Нежная рука закона»

Режиссёры

Пьер Сальвадори

Пьер Сальвадори

Pierre Salvadori
Режиссёр

Актёры

Адель Энель

Адель Энель

Adèle Haenel
АктрисаLieutenant Yvonne Santi
Пио Мармай

Пио Мармай

Pio Marmaï
АктёрAntoine Parent
Одри Тоту

Одри Тоту

Audrey Tautou
АктрисаAgnès Parent
Дамиен Боннар

Дамиен Боннар

Damien Bonnard
АктёрLouis
Венсан Эльбаз

Венсан Эльбаз

Vincent Elbaz
АктёрCapitaine Jean Santi
Осине Шутри

Осине Шутри

Hocine Choutri
АктёрMariton
Октав Боссюэ

Октав Боссюэ

Octave Bossuet
АктёрThéo
Жан-Луи Барселона

Жан-Луи Барселона

Jean-Louis Barcelona
АктёрLe psychopathe
Александр Маруани

Александр Маруани

Alexandre Marouani
АктёрLe chauffeur de taxi
Оливье Шарассон

Оливье Шарассон

Olivier Charasson
АктёрLe maire

Сценаристы

Пьер Сальвадори

Пьер Сальвадори

Pierre Salvadori
Сценарист
Бенуа Граффин

Бенуа Граффин

Benoît Graffin
Сценарист

Продюсеры

Филипп Мартен

Филипп Мартен

Philippe Martin
Продюсер

Актёры дубляжа

Татьяна Шитова

Татьяна Шитова

Актриса дубляжа
Евгений Хазов

Евгений Хазов

Актёр дубляжа
Елена Харитонова

Елена Харитонова

Актриса дубляжа
Даниил Эльдаров

Даниил Эльдаров

Актёр дубляжа
Сергей Казаков

Сергей Казаков

Актёр дубляжа

Художники

Вирджиния Монтель

Вирджиния Монтель

Virginie Montel
Художница

Монтажёры

Джералдин Манжено

Джералдин Манжено

Géraldine Mangenot
Монтажёр

Композиторы

Камилль Базбаз

Камилль Базбаз

Camille Bazbaz
Композитор